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Москва приветствует желание Эрдогана нормализовать отношения с Сирией

Москва приветствует желание Эрдогана нормализовать отношения с Сирией

Москва приветствует сигналы о готовности к нормализации отношений между Анкарой и Дамаском и ждет практических шагов.

Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«В последнее время сигналы о готовности к этому (нормализации отношений между Сирией и Турцией – прим.) активно поступают из Турции, в том числе на самом высоком уровне, от президента Турецкой Республики [Реджепа Тайипа Эрдогана]. Мы приветствуем такую тенденцию и рассчитываем на практические шаги в данном направлении с обеих сторон», – сказала дипломат.

По ее словам, Москва исходит из того, что нормализация связей между Анкарой и Дамаском крайне важна для продвижения комплексного сирийского регулирования, для укрепления региональной безопасности. «Поэтому мы всячески настраиваем наших партнеров на продолжение контактов», – добавила официальный представитель МИД РФ.

«При этом не исключаем, что важную роль в посреднических усилиях дополнительно могут сыграть и другие страны, в том числе я имею в виду страны астанинского формата, которые стремятся к миру и стабильности в регионе», – констатировала Захарова.

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