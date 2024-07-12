В России таджики клеймили раскаленным железом детей в нелегальной мусульманской школе

326 Просмотров

В России таджики клеймили раскаленным железом детей в нелегальной мусульманской школе.

В Уфе задержаны двое мужчин, которые открыли учебное учреждение для детей, где жестоко с ними обращались. Садисты прижигали кожу детей раскаленным железом, а чтобы соседи не жаловались на крики, постоянно переезжали с одной квартиры на другую.

Всего пострадали 16 детей. Самому младшему ребенку было пять лет. Мужчины запрещали детям жаловаться родителям, однако один из мальчиков сбежал и рассказал об издевательствах полиции. Известно, что оба «учителя» в школе являются выходцами из Таджикистана.

Задержанные «педагоги» уже направлены в изолятор. Детей поместили в специальные учреждения.

Сотрудникам полиции удалось установить личности родителей спасенных от садистов детей. Выяснилось, что это нелегальные мигранты.