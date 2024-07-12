Москва недовольна учениями Армении с США |
Как Германия готовится к возможной войне с Россией |
Суд приговорил Бегларяна к 15 годам лишения свободы |
Власти Франции выселили несколько тысяч бездомных в преддверии Олимпиады |
Президенты Азербайджана и Пакистана провели переговоры в Исламабаде (фото) |
Россия опасается разведывательной деятельности Запада в Армении |
Премьер Пакистана Алиеву: Одобрение команды позволит начать проекты на $2 млрд |
Ильхам Алиев: Наша позиция по вопросу Джамму и Кашмира хорошо известна |
С начала товузских боев прошло 4 года |
Главное Общество

В Азербайджане за полгода выявлено 736 ВИЧ-инфицированных

В Азербайджане за полгода выявлено 736 ВИЧ-инфицированных

В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека) в первом полугодии этого года.

Об этом говорится в информации постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Госкомиссия на основе данных Республиканского центра по борьбе со СПИДом отмечает снижение в стране числа новых случаев заражения ВИЧ.

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в первом полугодии этого года 13 пришлись на иностранцев.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане за полгода выявлено 736 ВИЧ-инфицированных
Общество

В Азербайджане за полгода выявлено 736 ВИЧ-инфицированных

2024/07/12, 19:01
В Ясамальском районе перекроют ряд дорог и отправят водителей на кладбище
Общество

В Ясамальском районе перекроют ряд дорог и отправят водителей на кладбище

2024/07/12, 18:36
Виновным в вооруженном нападении на инкассаторов в Bravo вынесен приговор
Общество

Виновным в вооруженном нападении на инкассаторов в Bravo вынесен приговор

2024/07/12, 18:21
В Сумгайыте автобус столкнулся с фурой, 11 человек пострадали
Общество

В Сумгайыте автобус столкнулся с фурой, 11 человек пострадали

2024/07/12, 18:03
Суд приговорил Бегларяна к 15 годам лишения свободы
Общество

Суд приговорил Бегларяна к 15 годам лишения свободы

2024/07/12, 13:30
Завтра будет пекло
Общество

Завтра будет пекло

2024/07/12, 13:25
На пляже в Шувелане обнаружили оружие
Общество

На пляже в Шувелане обнаружили оружие

2024/07/12, 11:19
Армани дал советы женщинам
Общество

Армани дал советы женщинам

2024/07/12, 00:37
В столичных районах не будет газа
Общество

В столичных районах не будет газа

2024/07/11, 22:43