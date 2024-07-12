В Азербайджане за полгода выявлено 736 ВИЧ-инфицированных

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В Азербайджане выявлено 736 ВИЧ-инфицированных (вирус иммунодефицита человека) в первом полугодии этого года.

Об этом говорится в информации постоянно действующей Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Госкомиссия на основе данных Республиканского центра по борьбе со СПИДом отмечает снижение в стране числа новых случаев заражения ВИЧ.

Среди выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в первом полугодии этого года 13 пришлись на иностранцев.