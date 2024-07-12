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Главное Общество

В Ясамальском районе перекроют ряд дорог и отправят водителей на кладбище

В Ясамальском районе перекроют ряд дорог и отправят водителей на кладбище

С 06:00 13 июля до 22:00 14 июля в связи с ремонтными работами на проспекте Мятбуат и улице Микаила Мушфига (от улицы М.Мушфига до улицы Айны Султановой и до проспекта Парламента, включая круг М.Мушфига) в Ясамальском районе Баку движение автотранспорта на указанных территориях будет полностью ограничено.

Об этом говорится в информации Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку.

В качестве альтернативы водители, движущиеся с внешней кольцевой дороги в направлении центра, могут воспользоваться улицей Иззата Набиева, движущиеся из центра города в направлении Бадамдара – улицами Мехти Гусейна, Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде. От улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде в сторону внешней кольцевой дороги и Бадамдара водители могут проехать через территорию Ясамальского кладбища.

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