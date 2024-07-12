«Татнефть» начнет разработку одного из старейших месторождений Азербайджана

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Российская нефтяная компания «Татнефть» совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) займется разработкой сухопутного месторождения «Биби-Эйбат».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на генерального директора компании Наиля Маганова.

«Это одно из старых месторождений. Мы вместе с нашими коллегами из компании SOCAR будем заниматься внедрением тех технологий, которые нам доступны», – сказал Маганов на Международном нефтегазовом форуме в Альметьевске.

Он добавил, что татарстанская и азербайджанская компании вместе работают в Турции, реконструируют нефтеперерабатывающий завод.

«У нас традиционно хорошо обстоят дела в нефтехимии, и мы вместе с азербайджанскими коллегами работаем над этой темой. Кроме того, мы работаем в других третьих странах», – сказал Маганов.

Напомним, что в мае 2024 года SOCAR и «Татнефть» подписали «дорожную карту», которая предполагает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала, обмен опытом.

Месторождение «Биби-Эйбат» – одно из старейших месторождений в Азербайджане, эксплуатация которого осуществляется более 100 лет. Разработка месторождения ведется с 1871 года.