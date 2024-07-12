Как Германия готовится к возможной войне с Россией

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Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что через пять-восемь лет Россия может иметь около 1,5 млн солдат, что примерно вдвое больше численности войск, задействованных Владимиром Путиным в Украине. Бройер считает, что к 2029 году для России сложатся оптимальные условия для развязывания войны с НАТО, пишет Bild.

«Вы должны поставить отметку о 2029 годе в своем ежедневнике! До этого времени предстоит проделать много работы, мы тоже должны быть готовы», — сказал он молодым солдатам в военном училище.

Состояние бундесвера и планы на будущее

Численность войск : Бундесвер насчитывает 181,500 солдат, что на 20,000 меньше целевой численности в 203,000. Германия рассматривает возможность возобновления обязательной военной службы.

: Бундесвер насчитывает 181,500 солдат, что на 20,000 меньше целевой численности в 203,000. Германия рассматривает возможность возобновления обязательной военной службы. Боевые танки : Россия строит около 1,500 танков в год, что соответствует общей численности танков пяти сильнейших стран НАТО. Германия имеет менее 300 танков.

: Россия строит около 1,500 танков в год, что соответствует общей численности танков пяти сильнейших стран НАТО. Германия имеет менее 300 танков. Запас боеприпасов : Боеприпасов бундесвера хватает на два дня, что нарушает требование НАТО о наличии запаса на 30 дней.

: Боеприпасов бундесвера хватает на два дня, что нарушает требование НАТО о наличии запаса на 30 дней. Военные расходы: Во время холодной войны Германия направляла на оборону от трех до четырех процентов ВВП, сейчас канцлер Олаф Шольц борется за достижение двухпроцентного показателя.

Оперативный план Германия

Правительство разработало «Оперативный план Германия» («OPLAN DEU»), описывающий, как должна быть выстроена военная архитектура ФРГ к началу возможного военного конфликта. Основная задача Германии — обеспечить развертывание и снабжение сил НАТО.

«Многие автомобильные и железные дороги, а также портовая инфраструктура должны будут использоваться для военных целей и не будут использоваться для гражданского транспорта», — пояснили в Министерстве внутренних дел ФРГ.