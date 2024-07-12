Еврокомиссия пригрозила штрафом соцсети Х за нарушение правил ЕС

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил социальной сети Х наложением штрафа за якобы введение пользователей в заблуждение и нарушение установленные Евросоюзом правила. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас у Х есть право на защиту, но если наше суждение подтвердится, мы наложим на соцсеть штраф и будем требовать значительных изменений в политике платформы», — приводит агентство слова еврокомиссара.

По словам Бретона, соцсеть якобы нарушает правила Евросоюза, в частности некорректно разрабатывает и использует свой интерфейс для «проверенных аккаунтов» с «синей галочкой». Направить запрос на такое положение может «любой желающий», в результате чего многие пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей, а также достоверности публикуемого там контента.

Более того, «проверенные аккаунты» могут принадлежать злоумышленникам, которые с целью введения в заблуждение могут использовать свои аккаунты и публикуемый контент. По словам Еврокомиссии, этому уже есть подтверждения.

Среди прочих обвинений в адрес Х — несоблюдение требований прозрачности в отношении рекламы, а также отказ в предоставлении доступа к своим данным общего пользования.