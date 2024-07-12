Двойной прыжок Азербайджана: кому и чем он выгоден

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Информация о том, что после проявленного интереса к вступлению в ШОС Баку заговорил и о членстве в БРИКС, кого-то очень расстроит, а иных – обрадует: «клубы» Глобального юга расширятся новым серьезным и ответственным игроком, ориентированным на утверждение стабильности, безопасности и развития в мире. Однако в современной агрессивной геополитической среде Азербайджану придется столкнуться с мелкими и крупными пакостями в свой адрес.

Суждения о привлекательности БРИКС для Азербайджана в последнее время все чаще «витали» в информационном поле. И вот на пленарном заседании Х Парламентского форума организации в Санкт-Петербурге председатель Милли меджлиса АР Сахиба Гафарова заявила: «Азербайджан в своей внешней политике содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности. Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС. Азербайджан уже выразил желание присоединиться к БРИКС».

А немногим более недели назад Баку и Пекин подписали «Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой». В документе, среди прочего, зафиксировано, что КНР приветствует стремление Азербайджана укреплять сотрудничество в рамках ШОС и поддерживает повышение юридического статуса АР в этой организации.

Коротко о БРИКС. Это неформальное объединение десяти стран, включая ядерные державы – Россию, Китай, Индию, а также, Иран, Бразилию и другие, главной декларированной целью которого является содействие экономическому росту стран-участниц. Двусторонние отношения между государствами БРИКС строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

Что важно: Россия, Китай, Индия и Бразилия входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, площади и ВВП. Общая территория стран БРИКС – 45 726 508 км², а общая численность населения – 3,5 млрд человек, то есть более трети мирового населения. Стран, стремящихся вступить в блок – более 40.

Второе важное обстоятельство: о своем желании стать членом БРИКС недавно заявила Турция, с которой у Азербайджана более чем тесные отношения, то есть Баку и Анкара и в данном случае действуют в унисон. Особо подчеркнем тяготение Турции, являющейся страной НАТО, к БРИКС. По неофициальной информации, такое же тяготение к блоку Глобального юга есть еще у одного государства альянса – Венгрии. И Анкара, и Будапешт – своего рода бунтари в НАТО и критики Евросоюза, поскольку зачастую они не разделяют оценок, «ценностей», действий и намерений Североатлантического альянса и ЕС.

То есть налицо начало переформатирования политических полюсов в пользу Глобального юга, представленного, в том числе, и БРИКС его огромным экономическим, высокотехнологическим и транспортно-логистическим потенциалом, усилением суверенитета стран, входящих в блок. А некоторые государства БРИКС являются также и участниками ШОС, то есть один альянс укрепляет другой. И членами обоих может стать Азербайджан. Это желательно и для БРИКС, и для ШОС. А также для самого Азербайджана.

В контексте БРИКС речь идет о широком охвате блоком также стран Африки и Южной Америки, заинтересованных в справедливом распределении глобальных ресурсов, укреплении суверенитета и участии в международных делах на более высоком уровне, чем это происходит сейчас.

Говоря об Азербайджане в БРИКС с точки зрения его транспортных возможностей. Расширение БРИКС автоматически расширяет и объемы торговли в рамках блока, то есть открывает новые рынки сбыта. В прошлом году

20% внешнеторгового оборота Азербайджана приходилось на страны-члены БРИКС (РФ и Китай – третьи и четвертые по величине торговые партнеры АР).

Торговые же пути, причем, как водные, так и сухопутные, во множестве своем проходят через территорию Азербайджана. Это и Север-Юг, и Восток-Запад с различными ответвлениями и комбинациями. Так что сближение БРИКС с Азербайджаном в формате блока выгодно обеим сторонам. И сейчас, и на перспективу.

Если иметь в виду относительно долгосрочную, то по прогнозам аналитиков максимум до 2040 года ВВП стран БРИКС составит 45% от мирового, то есть блок вдвое обгонит соответствующие показатели стран G7 с развитой экономикой, которая уже переживает тяжелые времена. Однако, судя по очереди, выстроившейся в блок, догнать и перегнать «могучие страны» можно будет и раньше.

Далее. Инклюзивность, которой руководствуется в своей деятельности БРИКС, совпадает с внешнеполитической линией Азербайджана, то есть освобождением от внешней зависимости, исключением из социокультурной жизни инородных культурных и идеологических влияний, от всего, что подрывает суверенные и независимые позиции на разных уровнях и в разных сферах.

В целом же БРИКС – это платформа, противоположная миропорядку (однополярность), сформированному Западом, однако не враждебная западным странам, с которыми государства БРИКС, а также и Азербайджан, сотрудничают в разных направлениях. Соответственно, БРИКС – как организация – во многом совпадает с Азербайджаном. К тому же в ней отсутствуют острые политические «углы», диктат, военная компонента.

Пустота ниши последней, возможно, не является «сильной стороной» блока – вопрос этот спорный, но на данном этапе соответствующий вакуум видится привлекательным для стран-участниц, ориентированных на спаянность в финансово-экономических и коммуникационных вопросах.

Итак, можно считать, что Азербайджан находится сейчас в состоянии подготовки к «двойному прыжку» – в БРИКС и ШОС, что замечательно само по себе, а особенно с той точки зрения, что в первый желает вступить и Турция. Однако возникает вопрос, как столь вольная внешняя политика Баку (и Турции) отразится на его (их) взаимоотношениях с Западом, который считает БРИКС и ШОС антагонистичными объединениями.

Но «фишка» в том, что «борьба цивилизаций», то есть Глобального юга и Глобального севера (условно БРИКС и ШОС с Западом) логически должна привести последний в чувство, если иметь в виду фактор Баку, поскольку выпасть из азербайджанского контекста позволить себе он не может. Это и вопрос энергобезопасности, и присутствия на Южном Кавказе, в Каспийском регионе, на Ближнем Востоке, и т.д.). Но приведет ли? Сомнительно. Поэтому вести он себя будет в усиленной традиции «двойных стандартов», лицемерия и «подкопов» под азербайджанский суверенитет.

Это, конечно, опасно для Баку. С другой стороны, членство в БРИКС (особенно вместе с Турцией) и ШОС наращивает политическую «мышечную массу» Азербайджана. Поскольку «водить компанию», а также и кампанию с ядерными державами и постоянными членами Совбеза ООН – Китаем и Россией, сколько бы их не склоняли на Западе в качестве «оси зла» – значит сигналить нацеленным на подчинение Азербайджана, что сделать это будет крайне сложно, еще и с учетом несокрушимых суверенных позиций южно-кавказской республики и ее лидера. Словом, чем большим суверенным потенциалом обрастет БРИКС, тем меньше возможностей давления на него и входящие в него страны будет у Запада.

Подводя итоги плюсов участия Азербайджана в БРИКС. Это: оперирование на быстрорастущем рынке, на страны которого приходится, к тому же, более 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров; разнообразие торгово- экономического и логистического сопряжения с развивающимися странами, наиболее мощные из которых и будут определять пути развития экономического пространства на предстоящее десятилетие; перспектива отвязки от доллара (именно по этому пути идет сейчас БРИКС); свобода в диверсификации торгово-экономических отношений и проведении многовекторной политики, и т.д.

И, что крайне важно – участие в становлении Глобального юга в качестве сильного мирового игрока, в формировании нового мирового порядка. И тут участие Азербайджана, взявшего на себя лидерство в антиколониальном движении, сослужит хорошую службу для БРИКС, усиливая направление идентичности и ее утверждения (напомним о географическом охвате блока).

БРИКС во многом разнороден, но и един – во многом. Как сложится в дальнейшем его судьба с точки зрения утверждения в качестве глобального мирового игрока вне индивидуального фактора крупных мировых держав, а «коллективного разума» развития и его веса – зависит только от самого блока, которому вставляют и будут вставлять палки в колеса.

Старт, однако, задан, и весьма обнадеживающий: многополярный миропорядок формируется хоть и крайне трудно, однако стремительно. Фокус мировых геополитических и геоэкономических процессов перемещается с Запада на Восток, с Севера на Юг. Центр развития фактически смещен. И в этом большая заслуга как БРИКС, так и ШОС, развивающихся в качестве центров силы. Так что дальновидность Азербайджана в контексте сближения с БРИКС и ШОС – очевидна.

Ирина Джорбенадзе