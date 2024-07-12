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Кремль: членство Турции в НАТО затрудняет её вступление в ШОС

Кремль: членство Турции в НАТО затрудняет её вступление в ШОС

Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам ШОС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, нам известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, там есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим [моментам] Турции как члена НАТО, Североатлантического альянса, и с мировоззрением, которое закреплено в основополагающих документах ШОС», – сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что «точных сроков» для возможного вступления Турции в организацию «пока нет». «Есть определенные темы для обсуждения, но, безусловно, вы видите, что [касается] расширения ШОС, много стран проявляют интерес к ШОС. И эта тема постоянно на повестке дня», – пояснил Песков.

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