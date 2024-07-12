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Завтра будет пекло

Завтра будет пекло

Национальная гидрометеорологическая служба сообщает, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха: ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление: 755 мм рт. ст., влажность: ночью 60-65%, днем 45-50%.

В большинстве районов Азербайджана без осадков, но в горных и предгорных районах ожидаются дожди, ливни, грозы и град. Ночью и утром возможен туман. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха: ночью 22-27° тепла, днем 35-38°, местами до 40° тепла; в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.

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