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США готовят мир к Третьей мировой войне через конфликт в Украине, заявили турецкие правительственные СМИ

США готовят мир к Третьей мировой войне через конфликт в Украине, заявили турецкие правительственные СМИ

США вынашивают планы расширения конфликта в Украине и его превращения в войну между НАТО и Россией. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet, комментируя итоги прошедшего 9-11 июля в Вашингтоне саммита Североатлантического альянса.

«Администрация [Джо] Байдена прилагает усилия для превращения войны между Россией и Украиной в войну между НАТО и Россией. Такая опасность стала ближе, чем когда-либо», – пишет политический обозреватель издания Абдюлькадир Сельви. По его мнению, у украинского конфликта на сегодняшний день две проигравших стороны: Россия и Украина, а единственным победителем являются США. Благодаря конфликту, по утверждению журналиста, США добились расширения альянса за счет Финляндии и Швеции, превратили Балтийское море «в море НАТО», а «Европу в собственный двор из-за страха перед Россией», стимулировали американскую военную промышленность, и «под предлогом китайской военной угрозы устремили усилия НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион».

«Именно поэтому на саммите НАТО было принято решение продолжить войну в Украине», – отмечает журналист, указывая, что итоговая декларация саммита НАТО «демонстрирует стремление США развязать новые войны, в том числе третью мировую», с втягиванием в нее Китая.

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