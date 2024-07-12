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Россия опасается разведывательной деятельности Запада в Армении

Россия опасается разведывательной деятельности Запада в Армении

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва выражает обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что с одобрения Армении миссия Европейского Союза (ЕС) может превратиться в регионе из временной в постоянную.

«Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», — уточнил Галузин.

Он добавил, что Москва регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями Еревана и другими региональными партнерами. По словам замглавы МИД, добиться устойчивого мира на Южном Кавказе возможно только при всестороннем выполнении договоренностей, заключенных между Россией, Арменией и Азербайджаном в 2020-2022 годах.

Галузин также заявил, что Запад может вести в Армении сбор разведывательных данных в отношении российских объектов и соседних государств.

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