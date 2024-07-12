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Федерация шахмат ответила на эскападу Васифа Дурарбейли

Федерация шахмат ответила на эскападу Васифа Дурарбейли

Федерация шахмат Азербайджана отреагировала на обвинения в свой адрес по поводу несправедливого формирования состава мужской сборной страны для участия во Всемирной шахматной олимпиаде.

На днях азербайджанский гроссмейстер Васиф Дурарбейли, проживающий в США, обвинил национальную федерацию в том, что она несправедливо сформировала состав мужской сборной Азербайджана, сообщает «Спутник».

В частности, в своем посте в соцсетях он заявил, что имеет третий рейтинг среди шахматистов Азербайджана и выполнил одно из главных условий федерации, отыграв в первом полугодии 18 партий с классическим контролем времени.

В свою очередь, пресс-служба структуры заявила, что при формировании команды учитывается несколько критериев.

«Состав команды определяется на основе участия шахматистов в национальных и международных турнирах в течение текущего года, включая чемпионат Азербайджана. Также учитывается спортивная форма шахматистов, их участие в тренировках под эгидой федерации, уважение к ценностям сборной», – говорится в заявлении.

Кроме того, гроссмейстер должен участвовать в укреплении командного духа и ставить общую цель выше личных интересов. Федерация также отметила, что при формировании состава команды учитывается рейтинг шахматистов, но он не является решающим.

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