Шахбаз Шариф: Пакистан всегда поддерживал Азербайджан в карабахском вопросе

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Как сообщалось ранее, 11 июля в Исламабаде состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

Выступая на встрече, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф сказал:

– Мой дорогой брат президент Алиев и уважаемые члены Вашей делегации. Позвольте еще раз сердечно поприветствовать Вас и Вашу делегацию от имени правительства и народа Пакистана. Для нас большая честь и гордость приветствовать Вас и вновь встретиться с Вами после нашей встречи в Астане.

Я очень благодарен Вам за то, что Вы приняли это приглашение, которое я передал Вам во время нашего телефонного разговора и обмена приветствиями. Вы были так щедры, что приняли мое приглашение, в кратчайшие сроки назначив эти даты.

Хочу заверить Вас в том, что народ Пакистана сегодня очень счастлив видеть Вас по телевидению и в социальных медиа. Они знают, что мой дорогой брат президент Алиев твердо поддерживает Пакистан и пакистанский народ. Азербайджанский народ любит пакистанский народ. В ответ пакистанский народ также очень признателен азербайджанскому народу и любит его. Это словно одна душа и два сердца. Эти дружба, братство не новы. Они длятся десятилетиями. Пакистан всегда поддерживал Азербайджан, несмотря ни на что, и Азербайджан всегда поддерживал Пакистан при любых обстоятельствах, будь то поддержка народа Кашмира в реализации его прав, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН, или поддерживаемое многими право на проведение референдума. Пакистан всегда поддерживал позицию Азербайджана в карабахском вопросе и никогда не прекращал эту поддержку. Считаю, что сила наших дружеских и братских отношений в этом. Сегодняшний Ваш визит станет переломным моментом, трансформирует наши отношения.

Мы готовы к подписанию многих меморандумов о взаимопонимании, соглашений. Только что Вы дали мне план, как благоустроить Исламабад. Это демонстрирует Ваш интерес и приверженность Пакистану. Я очень благодарен. Мы постараемся сделать все возможное. Ваши эксперты сделают все возможное. Но я не думаю, что мы сможем сравниться с благоустройством Баку под Вашим мудрым руководством.

Ваше Превосходительство, думаю, что сейчас самое время перейти к сотрудничеству и совместным инвестициям в тех областях, которые осуществимы и выгодны. Моя команда готова. Где находится доктор Мусадик Малик, министр нефти? Я провел с ним два заседания, чтобы тщательно подготовиться и представить своим коллегам наиболее выгодные предложения, которые могут принести дивиденды обеим странам, обоим народам. И в этом контексте я ранее предложил определенные инвестиции от Азербайджана в эти области, если Вы одобрите это, Ваша команда одобрит их, для начала в размере двух миллиардов долларов. Тогда мы действительно сможем двигаться вперед.

Конечно, как я могу не поблагодарить Вас за то, что Вы оказали большую услугу Пакистану в отношении нашего экспорта риса. Никаких пошлин, полное освобождение от налогов. Ни одна страна, кроме Азербайджана, не сделала этого. Вот почему мы так довольны этими уникальными отношениями.