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Вагит Алекперов вошел в число ведущих в России налогоплательщиков

Вагит Алекперов вошел в число ведущих в России налогоплательщиков

Бывший президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял четвертую строчку рейтинга среди бизнесменов с наибольшим объемом уплаченного НДФЛ. По оценкам экспертов по итогам 2023 года эта сумма составляет минимум 2,87 миллиарда рублей.

«Вагит Алекперов, бывший президент НК „Лукойл“, председатель Общественного совета Фонда „Наше будущее“, оценка личного дохода в 2023 году — 19,133 млрд рублей. Оценка НДФЛ в 2023 году — 2,87 млрд рублей», — сообщается в рейтинге журнала Forbes.

В список вошел еще один совладелец «Лукойла» — Леонид Федун. Он занял лишь 14 строчку с результатом в 1,336 млрд рублей по объему уплаченного за 2023 года НДФЛ.

На первом месте в рейтинге расположился совладелец газовой корпорации «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. По оценкам экспертов его личный доход в 2023 году составил более 73 миллиардов рублей, а сумма уплаченного НДФЛ достигла 10,979 миллиарда рублей.

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