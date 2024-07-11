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Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Лондоне

Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Лондоне

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом он сообщил в Телеграмме в четверг, 11 июля.

«Продолжаю служить Украине», – написал Залужный.

Он заверил, что приоритетом его деятельности, как и деятельности Посольства, остается победа Украины.

Залужный уже вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, главе структурного подразделения по протоколу Форин Офиса Виктории Басби.

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