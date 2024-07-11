Эрдоган известил Зеленского о начале работ по возобновлению «зерновой сделки» (фото)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили ход войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Об этом сообщает «Анадолу».

Президент Эрдоган продолжает свои встречи в столице США Вашингтоне, где он находится для участия в саммите глав государств и правительств НАТО.

Согласно заявлению Управления по коммуникаций администрации президента, Эрдоган провел встречу с президентом Украины Зеленским.

В ходе встречи, на которой обсуждался ход войны между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы, Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым миром, и были начаты усилия по оживлению Черноморской зерновой инициативы.

Президент Эрдоган также заявил, что Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы создать основу для мира.

Во встрече принимали участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, советник президента по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч.