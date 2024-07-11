Украина и Румыния достигли соглашения о гарантиях безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Согласно договору, Румыния

предоставит Украине систему Patriot;

будет поддерживать Киев с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов;

будет способствовать быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

«Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты Европейского союза (ЕС) и НАТО», – добавляет Офис президента.

В частности Бухарест будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов и оказывать поддержку оборонной промышленности нашей страны.

Также есть блоки в соглашении, касающиеся разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины.