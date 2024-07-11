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Азербайджанские бойцы сдают кровь (фото)

Азербайджанские бойцы сдают кровь (фото)

В рамках программы «Во имя жизни без талассемии», инициированной первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в Н-ской воинской части Военно-воздушных сил была организована акция добровольной сдачи крови.

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, личный состав воинской части принял участие в акции, направленной на создание резерва крови для детей, страдающих талассемией, гемофилией и лейкозом.

В ходе акции доноры сдали кровь после медицинского осмотра, проведенного врачебно-медицинским персоналом специальной медицинской бригады Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Отметим, что собранный запас крови после проверки и сертификации будет передан в Республиканский центр талассемии.

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