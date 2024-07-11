ОЗА осудила провокацию Вардана Осканяна

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Неправительственная организация «Международная христианская солидарность», известная своим религиозным радикализмом и азербайджанофобской позицией, злоупотребила платформой Совета ООН по правам человека и провела очередное антиазербайджанское мероприятие. На мероприятии бывший министр иностранных дел Армении, радикальный националист Вардан Осканян выступил с речью, подвергнув сомнению территориальную целостность Азербайджана.

В заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана, говорится: «Община Западного Азербайджана осуждает злоупотребление платформой ООН со стороны элементов, которые пропагандируют религиозный радикализм и национализм, и выступают против установления мира в регионе. Община также призывает правительство Армении не допускать деструктивной деятельности таких людей, как Осканян, которые выступают против территориальной целостности Азербайджана».