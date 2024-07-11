Армения – центр реэкспорта западных товаров в Россию

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Профессор политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Тарас Кузио раскритиковал визит главы USAID Саманты Пауэр в Армению на фоне ее помощи России в обходе западных санкций.

«Саманте Пауэр необходимо заменить свою исследовательскую группу. Это связано не с экономическим ростом Армении, а с тем, что Армения была ведущей страной в реэкспорте западных товаров в Россию. Поэтому возникает вопрос, почему официальный представитель США поздравляет Армению с нарушением западных санкций?».