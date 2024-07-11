Амнистия в Грузии не коснется Саакашвили

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Правящая партия «Грузинская мечта» инициировала в парламенте законопроект об амнистии, которая коснется, примерно, 3000 заключенных. Об этом сообщил глава парламентского комитета по правам человека Рати Йонатамишвили, сообщает NewsGeorgia в четверг, 11 июля.

«Амнистия коснется трети числа заключенных, примерно, трех тысяч человек», – сказал он и добавил, что законопроект не предусматривает распространение амнистии на заключенных, совершивших тяжкие преступления.

На вопрос, попадет ли под амнистию экс-президент Михаил Саакашвили, Йотанишвили ответил, что он осужден за тяжкие преступления, поэтому на Саакашвили амнистия не распространится.

Законопроект об амнистии, как ожидается, парламент Грузии примет в осеннюю сессию.