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Главное Общество

МВД: Вмешательство полиции за рамками компетенции на выборах исключено

МВД: Вмешательство полиции за рамками компетенции на выборах исключено

Начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что охрана правопорядка совместно с другими правоохранительными органами будет обеспечена в преддверии и в период проведения внеочередных выборов в Милли Меджлис, намеченных на 1 сентября.

По его словам, будут созданы условия повышенной безопасности, чтобы граждане могли свободно выразить свою волю на выборах. Специальная подготовительная работа в связи с выборами не проводится, и вмешательство полиции в вопросы, выходящие за рамки компетенции, исключено.

«Личный состав мобилизован только для выполнения требований Избирательного кодекса, своевременного обеспечения граждан документами, удостоверяющими личность, и прописки по месту жительства,» — подчеркнул Э.Гаджиев.

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