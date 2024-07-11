Евросоюз хочет наказать Орбана

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После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию лидеры Европейского Союза собирают совместный ответ на его дипломатию, противоречащую договорам блока.

Как пишет издание Financial Times со ссылкой на собеседников, разговоры лидеров относительно такого поведения Орбана и возможные ответные меры на них были на полях саммита НАТО 10 июля. Неофициальные группы лидеров ЕС рассматривали написание совместного письма к венгерскому премьеру с четким возмущением и требованиями прекратить свои «несанкционированные внешнеполитические прогулки».

«Достаточно… Существует много раздражения и дискуссий о том, как дать ответ», – сказал один из собеседников.

Другой источник заявил изданию, что есть и другое предложение – созвать специальную встречу министров по делам ЕС, которая будет посвящена исключительно рассмотрению нарушений Венгрии. И хотя окончательного решения среди иностранных лидеров еще нет, во время встречи большинство резко осудило действия Виктора Орбана.

Представители стран-членов ЕС считают, что своим поведением премьер Венгрии «поставил под угрозу» общие цели Европейского Союза и нарушил правила внешнеполитической солидарности.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо напомнил, что когда он передал председательство Венгрии, Орбан пообещал сделать все, чтобы обеспечить непрерывность и не подорвать результаты бельгийского правительства. На деле, по мнению Кроо, он этим не занимается и его поведение не соответствует договорам.

Президент Евросовета Шарль Мишель также прокомментировал действия представителя венгерского правительства. Он подчеркнул, что «единство является предпосылкой быть сильным», а когда блок «разделен», он является слабым.

«Если нас пытаются разделить, то это не впервые… Мы должны обеспечить, чтобы другие 26 придерживались позиции и не были разделены любыми попытками посеять сомнения или какие-то курьезные идеи», – добавил Мишель.