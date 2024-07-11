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Главное Мир

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестировать функцию транскрипции голосовых сообщений.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение уже было замечено в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.15.5. Судя по опубликованным скриншотам, тестировщики приложения уже могут включить функцию транскрипции для получаемых и отправляемых голосовых сообщений. Однако это потребует загрузки дополнительного пакета данных. Такое решение было сделано в целях конфиденциальности и позволяет расшифровывать голосовые сообщения прямо на устройстве без необходимости обрабатывать данные на серверах WhatsApp.

На данном этапе пользователи могут выбрать лишь один из пяти доступных языков расшифровки, включая русский, английский, испанский, португальский (Бразилия) и хинди. Отмечается, что в будущем количество поддерживаемых языков будет увеличено. В настоящее время эта функция доступна только ограниченному числу пользователей в некоторых странах, где широко распространены или поддерживаются перечисленные языки.

Функция расшифровки голосовых сообщений доступна некоторым бета-тестерам на Android. Когда нововведение заработает у всех пользователей WhatsApp на Android и iOS, не уточняется.

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