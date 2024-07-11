Операторов связи в Германии обязали избавиться от китайского оборудования

155 Просмотров

В последние несколько недель Министерство внутренних дел Германии вело переговоры с операторами мобильной связи Telekom, Vodafone и Telefonica о прекращении использования китайского оборудования в их сетях.

Согласно информации от BILD, так называемые «антишпионские контракты» будут подписаны уже на этой неделе. В соответствии с документами, мобильные операторы должны избавиться от технологических компонентов китайских производителей не позднее конца 2026 года. В первую очередь это касается оборудования от компании Huawei, которое придётся полностью заменить.

К концу 2029 года, согласно достигнутым договорённостям, вся сеть доступа должна быть защищена от попыток шпионажа со стороны китайских властей. В случае нарушения договора мобильным операторам грозят серьёзные штрафные санкции. Контракты с компаниями подпишет лично министр внутренних дел Ненси Фезер.

Теперь в Берлине ожидают реакции со стороны лидера КНР Си Цзиньпина. Ранее, когда Австралия запретила использование технических компонентов компании Huawei, это значительно повлияло на экономические отношения с Китаем в целом.