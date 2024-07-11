Путин обвинил Запад в проведении колониальной политики

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что правящие элиты стран так называемого золотого миллиарда придерживаются политики в традициях классического колониализма. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе выступления на Парламентском форуме БРИКС.

По словам Путина, действуя вопреки исторической логике и нередко даже во вред долгосрочным интересам собственных народов, западные страны стремятся зафиксировать порядок на своих так называемых правилах, «которые никто не видел, никто не обсуждал и никто никогда не принимал».

Политик подчеркнул, что такие правила пишутся и корректируются каждый раз заново под каждую ситуацию в интересах тех стран, которые считают себя исключительными и присвоили себе право диктовать свою волю остальному миру, как это было в лучших традициях классического колониализма.