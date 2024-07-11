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Общереспубликанский марафон чистоты в Азербайджане (фото)

Общереспубликанский марафон чистоты в Азербайджане (фото)

В Азербайджане стартовал общереспубликанский марафон чистоты.

Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Марафон, проходящий под девизом “Моя чистая страна”, сегодня прошел на побережье Каспийского моря в Сумгайыте, селах Талыстан Исмаиллинского района, Киш Шекинского района, Гусар Гусарского района, Гилязи Хызинского района, территории Гёйтепе Джалилабадского района, селах Тинли Губадлинского района, Мунджухлу Товузского района, вокруг озера Ханбулан Лянкяранского района, на участке реки Турьянчай, протекающей по территории Агдашского района, и на других территориях.

В ходе акций с участием сотрудников министерства, местных органов исполнительной власти, муниципалитетов, местных коммунальных предприятий, Сумгайытского футбольного клуба, местных жителей и эко-волонтеров было собрано и вывезено с территорий более 3 тонн отходов.

 

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