Пожарные справились с возгоранием в Руанском соборе (обновлено, видео)

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22:04 Пожар в католическом соборе во французском Руане ликвидирован. Об этом мэрия сообщает в социальной сети X.

«Пожар, который затронул шпиль собора в четверг около полудня, потушен», — сказано в заявлении.

Уточняется, что концерты, которые запланированы 11 июля на соборной площади, состоятся.

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15:15 Шпиль одного из самых высоких готических соборов в мире в эти минуты объят пламенем. Известно, что огонь вспыхнул в той части здания, где велись строительные работы. Причина пожара пока что устанавливается.

На кадрах телеканала BFM TV видно, как из шпиля Руанского собора поднимается темный столб дыма.