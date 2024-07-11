Армяне больше не будут изучать «Историю армянского народа»

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Правительство Армении на заседании в четверг одобрило проект, согласно которому предмет «История армянского народа» будет переименован в «Историю Армении».

Министр образования, науки, культуры и спорта страны Жанна Андреасян пояснила, что существующий в настоящее время учебный курс под названием «История армянского народа» не полностью отражает идею государственности, передает Sputnik Армения.

«Мы считаем это проблематичным. В процессе преподавания истории правового государства важно полноценно представлять идею государственности. Поэтому предлагаем ввести предмет «История Армении», – отметила Андреасян.

Она подчеркнула, что акцент будет сделан на изучении истории современной Армении и ее подаче с точки зрения армянской государственности.

Андреасян уточнила, что речь идет не об изменении содержания предмета, а о переоценке событий, приведших к потере государственности.

Премьер-министр Никол Пашинян поддержал инициативу, заявив, что суверенитет и государственность лежат в основе политики правительства.

«Государство — это совершенно другое мышление и культура. Мы стремимся к новому уровню понимания, где мир и жизнь воспринимаются иначе», – подчеркнул Пашинян.