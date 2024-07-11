Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (видео) |
FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR |
Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО: «Ереван рискует…» |
ВОЗ выражает Азербайджану благодарность |
Украина получит от НАТО 40 млрд евро: детали декларации |
Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть |
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
Главное Общество

МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды

МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды

Министерство внутренних дел и Государственный комитет по работе с религиозными организациями призвали граждан не водить малолетних детей в места проведения религиозных обрядов.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств в связи с началом месяца Мухаррам.

«Участие малолетних детей в местах проведения массовых церемоний, в том числе на религиозных собраниях, нецелесообразно с точки зрения их безопасности и здоровья», – говорится в заявлении.

Структуры напомнили, что в соответствии с законом «О свободе вероисповедания», религиозные церемонии должны проводиться только на территории мечетей и святынь.

Теги:
Из этой рубрики
МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды
Общество

МВД и Госкомитет призвали граждан не водить детей на религиозные обряды

2024/07/11, 12:39
В Сумгайыте 53 работника завода отравились в столовой
Общество

В Сумгайыте 53 работника завода отравились в столовой

2024/07/11, 11:24
Прощай, светлый человек: памяти Дильбяр Ахундзаде
Общество

Прощай, светлый человек: памяти Дильбяр Ахундзаде

2024/07/10, 23:55
При пожаре в Хырдалане понадобилась эвакуация людей
Общество

При пожаре в Хырдалане понадобилась эвакуация людей

2024/07/10, 21:03
Ушла из жизни журналистка Дильбяр Ахундзаде
Общество

Ушла из жизни журналистка Дильбяр Ахундзаде

2024/07/10, 20:22
Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин
Общество

Епископ Бакинский: Азербайджан выделяется отсутствием дискриминации религиозных общин

2024/07/10, 19:57
Азербайджанские вузы улучшили позиции в европейском рейтинге
Общество

Азербайджанские вузы улучшили позиции в европейском рейтинге

2024/07/10, 19:15
Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку из-за технических неполадок
Общество

Летевший в Стамбул самолет вернулся в Баку из-за технических неполадок

2024/07/10, 16:39
В Нахчыване создадут полигон для обезвреживания опасных отходов
Общество

В Нахчыване создадут полигон для обезвреживания опасных отходов

2024/07/10, 15:53