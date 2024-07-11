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В Сумгайыте 53 работника завода отравились в столовой

В Сумгайыте 53 работника завода отравились в столовой

10 июля в прокуратуру поступила информация о том, что работники одного из заводов, расположенных в городе Сумгайыт, поступили в городскую больницу с пищевым отравлением. Как сообщили АПА в прокуратуре города Сумгайыт, в ходе предварительного расследования было установлено, что 53 сотрудника предприятия отравились продуктами питания во время обеда в столовой завода.

С целью установления причины отравления с участием сотрудников Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики были взяты образцы продуктов питания, находившихся в столовой, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

После оказания пострадавшим стационарной медицинской помощи они были выписаны домой, их состояние удовлетворительное.

По факту в Сумгайыской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.1 (халатность).

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