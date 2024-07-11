СМИ: Пакистан ждет от Азербайджана миллиардных инвестиций

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Пакистан рассчитывает на многомиллиардные инвестиции после визита президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как ранее сообщал МИД Пакистана, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибудет в Пакистан с двудневным визитом,

«Министр нефти Мусадик Малик сказал в среду, что Азербайджан рассматривает возможность инвестирования от 2 до 3 миллиардов долларов в Пакистан», — сообщило в среду государственное агентство Associated Press of Pakistan.

Издание сообщило, что по словам пакистанского министра Азербайджан особенно заинтересован в инвестировании в секторы полезных ископаемых, нефти и газа.

Министр сказал, что Азербайджан сосредоточен на секторе разведки нефти и газа, и что страна также стремится расширить инвестиции в сектор сжиженного природного газа (СПГ).

Малик отметил, что премьер-министр Шариф стремится расширить экономическое сотрудничество с «дружественными странами», добавив, что он отдает приоритет инвестициям, а не помощи от союзников.

Министр нефти сказал, что визит президента Азербайджана в страну, как ожидается, укрепит двусторонние связи между странами.

«Обсуждения будут включать увеличение экспорта текстиля и продвижение сектора IT между двумя странами», – сказал APP.