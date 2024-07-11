«Запашок» от визита Саманты Пауэр в Ереван

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Визит Саманты Пауэр, директора USAID, в Ереван спровоцировал нешуточный скандал. Напомним: как указывалось ещё на стадии анонса визита, американская гостья проведёт в Ереване переговоры с официальными лицами и коммерсантами, подчеркнёт поддержку реформ в Армении, продвинет усилия по её устойчивости, а ещё встретится с переселившимися из Карабаха армянами, которым обещает долгосрочную гуманитарную помощь, в том числе психосоциальную.

Прибыв в Ереван, госпожа Пауэр тут же устремилась в местный «фастфуд», который получает финансовую поддержку от USAID. И всё бы ничего, но называется это заведение «Taste of Artsakh». И как теперь умильным тоном сообщают ереванские СМИ, «карабахские женщины познакомили её с рецептом армянского хлеба», затем Пауэр приготовила «традиционное арцахское блюдо».

И что же – мадам Пауэр, которая вроде бы не новичок в дипломатии, и сотрудники ереванского офиса USAID действительно не поняли, что название «Taste of Artsakh» — это не про региональную кухню, а про территориальные претензии к Азербайджану? Особенно в ситуации, когда мирный договор между Баку и Ереваном ещё не подписан, а территориальные притязания по-прежнему прописаны в конституции Армении? В USAID настолько не в курсе региональных реалий? Или обещанная мадам Пауэр «психосоциальная поддержка» на деле – поддержка реваншистских настроений?

Что же до советов «не заострять излишнее внимание на названии фастфуда», то позволим себе спросить: получила ли бы финансовую поддержку USAID вроде бы невинная немецкая сосисочная-пивная где-нибудь в Аргентине, если бы она называлась «Третий рейх»? Особенно если бы её открыли «беженцы из Германии»? Даже если было бы доказано, что сами владельцы этой сосисочной-пивной в списке военных преступников не значатся?

Тем более понятно и другое. Визит Саманты Пауэр лучше рассматривать «в контексте». С того момента, как Пашинян стал громко обижаться на Москву, Вашингтон и его союзники с упоением окунулись в то, что им самим кажется «переманиванием Армении от Москвы на Запад». Тем более что процесс этот, который вначале выглядел как бы многообещающим, теперь напоминает «день сурка». Пашинян вроде бы продолжает демонстрировать обиды на Москву, но реальных шагов не делает, помогает РФ обходить санкции, более того, как рассказывал MINVAL, совсем недавно посол Армении в РФ совершил поездку по определённым областям России и открыто выразил поддержку российской агрессии.

Намеренно оставим в стороне вопросы, насколько представляют себе в USAID реальную степень зависимости Еревана от Москвы, понимают ли там, что Россия все эти годы, с момента распада СССР, просто содержала Армению, и готовы ли США взять эту миссию на себя. Но нет сомнений в другом: выходящие за рамки приличия «обнимашки» Вашингтона и Еревана по понятной причине возмущают Баку. Отношения Азербайджана и США проходят сегодня нешуточную «проверку на прочность». С одной стороны – три десятилетия сотрудничества, под которые уже подведён солидный экономический базис, геополитика, взаимная заинтересованность в этом самом сотрудничестве и т.д. и т.п. С другой – слишком явный «проармянский крен». Словом, складывается впечатление, что в ходе своего визита госпожа Пауэр должна была и аплодисменты армянской аудитории срубить, и прозападные настроения в Ереване поддержать, и большого скандала в Азербайджане не спровоцировать. Релиз вроде бы «выгладили» неплохо: много слов об «устойчивости Армении» (очевидно, на случай серьёзного российского давления), о поддержке реформ (не более чем внутренняя политика) и ни слова о военном или оборонном сотрудничестве.

Но вот стоило ли поручать эту миссию сей НЕуважаемой даме, которая некогда получила премию «Аврора» из рук кремлёвского олигарха и профессионального провокатора Рубена Варданяна? Которая вряд ли не понимает, какой запашок на самом деле идёт от посещения кабачка «Taste of Artsakh»? И самое главное, как от этого «аромата» будет теперь отмываться американская дипломатия?

Отдел политики Minval.az