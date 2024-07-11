Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (видео) |
FT: Азербайджан создаст климатический фонд на $500 млн при участии SOCAR |
Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО: «Ереван рискует…» |
ВОЗ выражает Азербайджану благодарность |
Украина получит от НАТО 40 млрд евро: детали декларации |
Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть |
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
Главное Политика

Орбан проведет встречу с Трампом

Орбан проведет встречу с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после проведения саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом написало агентство Bloomberg.

Визит Орбана состоится после серии зарубежных поездок, включая встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным и в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Орбан также посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер-министр намерен продолжить свою миротворческую деятельность и использовать возможность саммита НАТО в Вашингтоне для этой цели.

Источник подчеркнул, что Трамп не просил Орбана участвовать в разработке мирного соглашения между Россией и Украиной. Дополнительные детали предстоящей встречи не раскрываются.

Также стало известно, что премьер-министр Венгрии может до конца года дважды выступить в Европарламенте. Основной темой его выступлений станет конфликт в Украине. Первое выступление Орбана в Европейском парламенте в качестве лидера страны, председательствующей в ЕС, может состояться уже на следующей неделе. Точной даты пока не имеется, так как ее установит сам парламент.

Теги:
Из этой рубрики
МИД Ирана обвинил НАТО в войне в Украине
Политика

МИД Ирана обвинил НАТО в войне в Украине

2024/07/11, 14:06
Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (видео)
Политика

Ильхам Алиев в сопровождении пакистанских истребителей прибыл в Пакистан (видео)

2024/07/11, 13:43
Симонян: Пора прекратить вражду, приведшую к двум разрушительным войнам
Политика

Симонян: Пора прекратить вражду, приведшую к двум разрушительным войнам

2024/07/11, 13:25
Медведев предлагает ответ на декларацию саммита НАТО: Уничтожить Украину и альянс
Политика

Медведев предлагает ответ на декларацию саммита НАТО: Уничтожить Украину и альянс

2024/07/11, 12:00
Орбан проведет встречу с Трампом
Политика

Орбан проведет встречу с Трампом

2024/07/11, 10:05
Зангезурская дилемма Пезешкиана
Политика

Зангезурская дилемма Пезешкиана

2024/07/11, 09:51
Блинкен и Бербок обсудили нормализацию между Баку и Ереваном
Политика

Блинкен и Бербок обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

2024/07/11, 09:50
Россия не собирается принимать участие в саммите по Украине, заявили в МИД страны
Политика

Россия не собирается принимать участие в саммите по Украине, заявили в МИД страны

2024/07/11, 09:30
Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО: "Ереван рискует..."
Политика

Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО: «Ереван рискует…»

2024/07/11, 09:16