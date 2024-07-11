Игры вокруг ключевых постов в Евросоюзе в самом разгаре

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Итак, инициированный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФИДЕС – Венгерский гражданский союз) европарламентский блок «Патриоты за Европу» набирает обороты. На сегодня эта группа, которую с 8 июля возглавил председатель французского «Национального объединения» Жордан Барделла, стала третьей по численности фракцией в Европарламенте, оттеснив «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR), возглавляемых итальянским премьером Джорджией Мелони («Братья Италии»). Она к тому же лишилась поддержки не только испанской VOX, но и крайне правой итальянской партии «Лига» (Маттео Сальвини), также вошедших в состав «Патриотов за Европу».

Что особо привлекает в связи с происходящим, так это отсутствие серьезной реакции со стороны Мелони. А это подводит некоторых аналитиков к предположению, что в закулисной борьбе за голоса поддержки кандидатов на занятие основных постов в Евросоюзе и должных получить добро европарламентариев, Мелони играет не последнюю роль. В частности, говорится о никуда не пропавшем взаимопонимании Урсулы фон дер Ляйен с Джорджей Мелони, хотя последняя и воздержалась от поддержки кандидатуры фон дер Ляйен на июньском саммите лидеров ЕС, объяснив свою позицию игнорированием её с точки зрения обсуждения кандидатов на значимые должности в Евросоюзе.

К примеру, зампремьер-министра, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (лидер Forza Italia) выразил надежду на диалог между этими двумя дамами. Акцентировал же он на это внимание довольно своеобразно. Уверяя в отсутствии у него сомнений по поводу получения кандидатуры фон дер Ляйен достаточной поддержки во время голосования 18 июля, он актуализировал её обязательную открытость к возглавляемой Мелони ECR, что, по его мнению, «она осуществит». Результатом же кулуарных договорённостей может стать получение Италией влиятельного мандата еврокомиссара или вице-президента, на что Рим «имеет полное право».

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на открытое неприятие Урсулой фон дер Ляйен деятельности Марин Ле Пен («Национальное объединение») или Виктора Орбана, который не дал голоса в её пользу в качестве кандидата на повторное возглавление должности главы Еврокомиссии.

Непосредственно же Барделла уверенно озвучивает настрой «наших депутатов Европарламента в полной мере играть свою роль в составе крупной группы, которая, влияя на соотношение сил в Европе, будет противиться нашествию мигрантов, а также откажется от карательной политики защиты окружающей среды и ликвидации нашего суверенитета». «Как патриотические силы, – резюмировал французский политик, – мы собираемся работать совместно для восстановления наших институтов и переориентировать политику на служение нашим нациям и народам».

Что касается Сальвини, то деятельность нового блока он назвал «решающей для будущих перемен в Европе». Ну а евродепутат от «Национального объединения» Жан-Поль Гарро цель новой фракции очертил демонстрацией того, что «движение суверенистов может стать реальным рычагом влияния на решения Европарламента».

В ракурсе чего депутат Европарламента от партии «Фидес» Кинга Гал долгосрочной целью фракции выделила изменение политики Евросоюза и стремление к «защите христианских корней континента», с обеспечением «максимально возможной защиты внешних границ Европы», должной быть «конкурентоспособной» в различных направлениях. В этом же ряду – защита традиционной семьи.

Таким образом, борьба за лидерство в Европарламенте приняла новый размах. На фоне чего вполне естественно, что с приближением срока открытия его первого заседания, различного рода предположения о переговорах между теми или иными политическими силами будут лишь усиливаться. Хотя и легальная информация предоставляет немалую пищу для анализа.

Так, 9 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала, высказавшись в пользу переназначения фон дер Ляйен, заявил о приложении усилий для получения в её пользу «нескольких голосов» от ECR. По его словам, она «прекрасно понимает проблемы Центральной Европы».

Параллельно он посчитал «Патриотов за Европу» группой, «служащей интересам России – сознательно или бессознательно». Что подталкивает угрозу «безопасности и свободе Европы». Но Виктору Орбану к угрозам или негативу в свой адрес не привыкать, в том числе и по линии шестимесячного председательства Венгрии. Так что «покой [им] только снится».

Теймур Атаев