В ОПЕК уверены в росте спроса на нефть

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ОПЕК по-прежнему ожидает увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) – до 104,46 млн б/с.

Об этом говорится в июльском докладе организации.

Росту будут способствовать высокая экономическая активность в странах, не входящих в ОЭСР, а также высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, которые сохранятся до конца года.

Кроме того, по мнению авторов доклада, потребность в дистиллятах и транспортном топливе в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в других странах Азии подтолкнет спрос на нефть.

В 2025 году ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,8 млн б/с. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 млн б/с, а в странах, не входящих в организацию – на 1,7 млн б/с.