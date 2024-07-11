ВОЗ выражает Азербайджану благодарность |
Украина получит от НАТО 40 млрд евро |
Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть |
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях |
Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото) |
Зеленский заявил о желании убить Путина |
Главное Экономика

В ОПЕК уверены в росте спроса на нефть

В ОПЕК уверены в росте спроса на нефть

ОПЕК по-прежнему ожидает увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) – до 104,46 млн б/с.

Об этом говорится в июльском докладе организации.

Росту будут способствовать высокая экономическая активность в странах, не входящих в ОЭСР, а также высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, которые сохранятся до конца года.

Кроме того, по мнению авторов доклада, потребность в дистиллятах и транспортном топливе в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в других странах Азии подтолкнет спрос на нефть.

В 2025 году ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,8 млн б/с. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 млн б/с, а в странах, не входящих в организацию – на 1,7 млн б/с.

Теги:
Из этой рубрики
В ОПЕК уверены в росте спроса на нефть
Экономика

В ОПЕК уверены в росте спроса на нефть

2024/07/11, 00:47
В рамках налоговой амнистии в Грузии списали $110 млн
Экономика

В рамках налоговой амнистии в Грузии списали $110 млн

2024/07/10, 22:37
Азербайджан отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+
Экономика

Азербайджан отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+

2024/07/10, 22:21
Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении
Экономика

Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении

2024/07/10, 22:06
Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС
Экономика

Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС

2024/07/10, 19:23
Баку и Ташкент обсудили перспективы расширения инвестиций (обновлено)
Экономика

Баку и Ташкент обсудили перспективы расширения инвестиций (обновлено)

2024/07/10, 19:01
Назван основной поставщик нефти в Китай и Индию
Экономика

Назван основной поставщик нефти в Китай и Индию

2024/07/10, 16:48
Состоялось заседание Наблюдательного совета азербайджано-узбекской инвесткомпании
Экономика

Состоялось заседание Наблюдательного совета азербайджано-узбекской инвесткомпании

2024/07/10, 16:34
Инфляция в Азербайджане в I полугодии составила 0,7%
Экономика

Инфляция в Азербайджане в I полугодии составила 0,7%

2024/07/10, 13:38