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Украина получит от НАТО 40 млрд евро

Украина получит от НАТО 40 млрд евро

Лидеры стран НАТО договорились выделить Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году. Об этом говорится в тексте итоговой декларации саммита альянса в Вашингтоне.

«За счет пропорциональных взносов союзники намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы Украины», — говорится в коммюнике.

Кроме того, было объявлено о долгосрочной помощи Киеву в сфере безопасности — в частности, речь идёт о поставках военной техники и обучению военных.

В декларации говорится, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в Североатлантический альянс.

«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО», – утверждается в документе. Из него также следует, что за последний год Украина добилась прогресса в вопросе реализации реформ. «По мере того, как Украина продолжает эту важнейшую работу, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО», – говорится в документе.

Согласно декларации, НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для стран альянса.

«Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», – говорится в итоговой декларации саммита НАТО. В ней отмечается, что конфликт в Украине нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность.

Отмечается, что НАТО собирается продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах.

Также Североатлантический Альянс нацелен усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке для поддержки мира в регионах.

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