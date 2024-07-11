Рейтинг Пашиняна падает

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Директор армянского офиса международного исследовательского центра «Gallup» Арам Навасардян рассказал, что личный рейтинг Никола Пашиняна и рейтинг его партии продолжают снижаться.

Согласно опросу, 54,8% опрошенных отрицательно оценили работу премьер-министра Армении. При этом за правящий «Гражданский договор» проголосовали бы лишь 14,4% опрошенных.

Интересно и то, что оппозиция, в том числе и реваншистская, пользуется еще меньше популярностью. Так, за блок «Армения» готовы проголосовать 3,7% респондентов, за партию «ДОК» – 3,5%, за блок «Честь имею» – 2,3%, за лидера движения «Во имя Родины» Баграта Србазана – 1,5%.

При этом как никогда велик процент тех, кто не стал бы участвовать в выборах, если бы они прошли сейчас – 32,5%. Еще 8,6% опрошенных никому бы не отдали свои голоса, 7,1% отказались ответить, 22,5% – затруднились ответить.