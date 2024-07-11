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Госдеп: На встрече Байрамов-Мирзоян-Блинкен была подчеркнута важность мира в развитии региональных связей

Госдеп: На встрече Байрамов-Мирзоян-Блинкен была подчеркнута важность мира в развитии региональных связей

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Вашингтоне на полях саммита НАТО обсудил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым прогресс, достигнутый в направлении прочного и достойного мирного договора между Ереваном и Баку.

Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера по итогам трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств США, Азербайджана и Армении.

Представитель Госдепа отметил, что на встрече была подчеркнута важность мира в развитии региональных связей.

«Госсекретарь призвал к дальнейшим шагам по скорейшему завершению соглашения, а также подчеркнул важность мира в содействии региональной взаимосвязанности, которая принесет пользу всему региону Южного Кавказа», – говорится в заявлении.

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