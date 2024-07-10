ВОЗ выражает Азербайджану благодарность |
Украина получит от НАТО 40 млрд евро |
Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть |
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях |
Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото) |
Зеленский заявил о желании убить Путина |
Главное Политика

Кулеба: «Задабривание» Путина не приносит результатов

Кулеба: "Задабривание" Путина не приносит результатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава МИД Украины сообщил в X в среду, 10 июля.

По словам Кулебы, он проинформировал коллегу о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира.

«В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах», – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что российский удар по детской больнице Охматдет в Киеве еще раз продемонстрировал, что «задабривание» лидера РФ Владимира Путина не приносит результатов, поскольку тот стремится к войне, и «мы должны совместно заставить его принять справедливый и длительный мир».

Кулеба указал, что для развития договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев, они также обсудили дальнейшие совместные шаги по развитию двусторонних отношений.

Теги:
Из этой рубрики
ВОЗ выражает Азербайджану благодарность
Политика

ВОЗ выражает Азербайджану благодарность

2024/07/11, 01:08
Рейтинг Пашиняна падает
Политика

Рейтинг Пашиняна падает

2024/07/11, 00:29
Госдеп: На встрече Байрамов-Мирзоян-Блинкен была подчеркнута важность мира в развитии региональных связей
Политика

Госдеп: На встрече Байрамов-Мирзоян-Блинкен была подчеркнута важность мира в развитии региональных связей

2024/07/11, 00:19
Кулеба: "Задабривание" Путина не приносит результатов
Политика

Кулеба: «Задабривание» Путина не приносит результатов

2024/07/10, 23:41
Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть
Политика

Мирзоян: Политическая воля для мира с Азербайджаном у Армении есть

2024/07/10, 23:17
Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки
Политика

Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки

2024/07/10, 22:23
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван
Политика

В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван

2024/07/10, 21:53
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото)
Политика

Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото)

2024/07/10, 20:36
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению
Политика

Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению

2024/07/10, 20:12