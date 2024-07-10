Кулеба: «Задабривание» Путина не приносит результатов

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава МИД Украины сообщил в X в среду, 10 июля.

По словам Кулебы, он проинформировал коллегу о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира.

«В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах», – отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что российский удар по детской больнице Охматдет в Киеве еще раз продемонстрировал, что «задабривание» лидера РФ Владимира Путина не приносит результатов, поскольку тот стремится к войне, и «мы должны совместно заставить его принять справедливый и длительный мир».

Кулеба указал, что для развития договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Киев, они также обсудили дальнейшие совместные шаги по развитию двусторонних отношений.