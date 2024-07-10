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Прощай, светлый человек: памяти Дильбяр Ахундзаде

Прощай, светлый человек: памяти Дильбяр Ахундзаде

В среду, 10 июля, на 86-ом году жизни скончалась известная азербайджанская журналистка Дильбяр Ахундзаде. Это произошло в больнице, куда Дильбяр ханум была госпитализирована с аритмией сердца. Печальную весть сообщила дочь Дильбяр ханум, известный политический обозреватель, сотрудница Minval.az Нурани Касимова.

Дильбяр Тофик гызы Ахундзаде родилась 9 декабря 1937 года в городе Закаталы в семье учёного-селекционера Тофика Халк оглы Ахундзаде. В 1955 году закончила среднюю школу, в 1960 году — Азербайджанский педагогический институт им. М.Ф. Ахундова (ныне БСУ). С 1958 года работала в печати — в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вышка», «Бакинский рабочий», «Зеркало», «Эхо». Заслуженный журналист Азербайджана, президентский стипендиат.

Последним местом работы Дильбяр ханум была газета «Эхо», где она проработала долгие годы, с самого основания. Она была самой старшей и самой уважаемой сотрудницей редакции, занимала должность заместителя главного редактора. Дильбяр ханум отличалась безмерной добротой и душевной чуткостью. Всегда знала, как утешить и приободрить своих коллег, и потому все сотрудники редакции за советом в трудную минуту обращались именно к ней.

Как рассказали коллеги, которым посчастливилось поработать с ней, Дильбяр ханум ни разу не видели грустной: эта женщина всегда улыбалась и говорила спокойно, мягко, не повышая голоса. Она была интеллигентом до кончиков ногтей. И каждый во время разговора с ней старался не упустить ни одного слова, потому что она очень аккуратно и тактично подбирала слова. Дильбяр ханум знала цену каждому слову. Наверное, не найдется ни одного человека, который был бы в обиде на Дильбяр ханум. Такое просто невозможно. Её мудрость и богатый жизненный опыт словно магнит притягивали к ней людей.

Наряду с этим, Дильбяр ханум отличалась тонким чувством юмора, и для коллег по каждому случаю у неё всегда были припасены смешные истории, которые нередко имели отношение к ней самой. Ну, а о красоте Дильбяр ханум ходили, можно сказать, легенды.

Дильбяр ханум запомнится нам как человек светлый, открытый, преданный своему делу.

Аллах рехмет элясин!

Эмиль Мустафаев

Фуад Ахундов

Рамелла Ибрагимхалилова

Айнур Гаджиева

Тофик Аббасов

Наир Алиев

Гамид Гамидов

Зарина Оруджалиева

Расим Бабаев

Нурлана Гулиева

Эмин Алекперов

Сабира Алакбар.

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