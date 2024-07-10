Прощай, светлый человек: памяти Дильбяр Ахундзаде

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В среду, 10 июля, на 86-ом году жизни скончалась известная азербайджанская журналистка Дильбяр Ахундзаде. Это произошло в больнице, куда Дильбяр ханум была госпитализирована с аритмией сердца. Печальную весть сообщила дочь Дильбяр ханум, известный политический обозреватель, сотрудница Minval.az Нурани Касимова.

Дильбяр Тофик гызы Ахундзаде родилась 9 декабря 1937 года в городе Закаталы в семье учёного-селекционера Тофика Халк оглы Ахундзаде. В 1955 году закончила среднюю школу, в 1960 году — Азербайджанский педагогический институт им. М.Ф. Ахундова (ныне БСУ). С 1958 года работала в печати — в газетах «Молодежь Азербайджана», «Вышка», «Бакинский рабочий», «Зеркало», «Эхо». Заслуженный журналист Азербайджана, президентский стипендиат.

Последним местом работы Дильбяр ханум была газета «Эхо», где она проработала долгие годы, с самого основания. Она была самой старшей и самой уважаемой сотрудницей редакции, занимала должность заместителя главного редактора. Дильбяр ханум отличалась безмерной добротой и душевной чуткостью. Всегда знала, как утешить и приободрить своих коллег, и потому все сотрудники редакции за советом в трудную минуту обращались именно к ней.

Как рассказали коллеги, которым посчастливилось поработать с ней, Дильбяр ханум ни разу не видели грустной: эта женщина всегда улыбалась и говорила спокойно, мягко, не повышая голоса. Она была интеллигентом до кончиков ногтей. И каждый во время разговора с ней старался не упустить ни одного слова, потому что она очень аккуратно и тактично подбирала слова. Дильбяр ханум знала цену каждому слову. Наверное, не найдется ни одного человека, который был бы в обиде на Дильбяр ханум. Такое просто невозможно. Её мудрость и богатый жизненный опыт словно магнит притягивали к ней людей.

Наряду с этим, Дильбяр ханум отличалась тонким чувством юмора, и для коллег по каждому случаю у неё всегда были припасены смешные истории, которые нередко имели отношение к ней самой. Ну, а о красоте Дильбяр ханум ходили, можно сказать, легенды.

Дильбяр ханум запомнится нам как человек светлый, открытый, преданный своему делу.

Аллах рехмет элясин!

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