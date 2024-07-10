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Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки

Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден должен выйти из гонки за пост главы государства, чтобы спасти демократию. С таким призывом выступил американский актер Джордж Клуни в колонке для The New York Times. Статья вышла под заголовком: «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат».

Клуни назвал себя «пожизненным демократом», отметив, что несколько раз участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов от Демократической партии. Он упомянул сбор пожертвований на продвижение Барака Обамы (2012), Хиллари Клинтон (2016) и Байдена в 2020 году.

«Однако Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден <…> 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — написал актер.

Он допустил, что президент США мог устать или простудиться перед дебатами со своим конкурентом — экс-главой государства Дональдом Трампом.

«Но нашим партийным лидерам нужно перестать говорить нам, что 51 миллион человек не увидели того, что мы только что увидели», — считает актер.

По мнению Клуни, ситуация вокруг Байдена обусловлена возрастом, и «ничем больше».

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. <…> Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем», — написал актер.

В заключение Клуни выразил мнение, что Демократическая партия «не победит в ноябре с этим президентом» как на выборах главы государства, так и на выборах в обе палаты конгресса. Он назвал Байдена героем, который «спас демократию» в 2020 году, и призвал вновь сделать это четыре года спустя.

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