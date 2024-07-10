Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки

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Действующий президент США Джо Байден должен выйти из гонки за пост главы государства, чтобы спасти демократию. С таким призывом выступил американский актер Джордж Клуни в колонке для The New York Times. Статья вышла под заголовком: «Я люблю Джо Байдена. Но нам нужен новый кандидат».

Клуни назвал себя «пожизненным демократом», отметив, что несколько раз участвовал в сборе средств для президентских кампаний кандидатов от Демократической партии. Он упомянул сбор пожертвований на продвижение Барака Обамы (2012), Хиллари Клинтон (2016) и Байдена в 2020 году.

«Однако Джо Байден, с которым я был три недели назад на благотворительном мероприятии, — это не тот Джо Байден <…> 2010 года. Он даже не был Джо Байденом 2020 года. Он был тем же человеком, которого мы все видели на дебатах», — написал актер.

Он допустил, что президент США мог устать или простудиться перед дебатами со своим конкурентом — экс-главой государства Дональдом Трампом.

«Но нашим партийным лидерам нужно перестать говорить нам, что 51 миллион человек не увидели того, что мы только что увидели», — считает актер.

По мнению Клуни, ситуация вокруг Байдена обусловлена возрастом, и «ничем больше».

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. <…> Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем», — написал актер.

В заключение Клуни выразил мнение, что Демократическая партия «не победит в ноябре с этим президентом» как на выборах главы государства, так и на выборах в обе палаты конгресса. Он назвал Байдена героем, который «спас демократию» в 2020 году, и призвал вновь сделать это четыре года спустя.