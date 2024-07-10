Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении

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Турция запретила перевозку по своему небу грузов, предназначенных для Армении и Грузии. Их доставляют через Россию. Данную информацию приводят армянские СМИ.

Об этом, помимо прочего, свидетельствуют следующие факты:

В частности, в 2020-м году Турция с 9 сентября запретила транзитные полеты самолетов с регистрацией в Армении через свое небо, но не препятствовала приземлению этих же самолетов на своей территории.

С июля 2020-го года по март 2022-го года правительственный самолет РА также не смог совершить транзитный полет через небо Турции.