В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях |
Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото) |
Зеленский заявил о желании убить Путина |
«Неожиданно оказалось, что мы фашисты»: Германия пересматривает отношения с Грузией |
Евреев призывают покинуть Францию |
МИД Пакистана анонсировал визит Алиева и подписание соглашений |
Главное Экономика

Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении

Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении

Турция запретила перевозку по своему небу грузов, предназначенных для Армении и Грузии. Их доставляют через Россию. Данную информацию приводят армянские СМИ.

Об этом, помимо прочего, свидетельствуют следующие факты:

В частности, в 2020-м году Турция с 9 сентября запретила транзитные полеты самолетов с регистрацией в Армении через свое небо, но не препятствовала приземлению этих же самолетов на своей территории.

С июля 2020-го года по март 2022-го года правительственный самолет РА также не смог совершить транзитный полет через небо Турции.

Теги:
Из этой рубрики
В рамках налоговой амнистии в Грузии списали $110 млн
Экономика

В рамках налоговой амнистии в Грузии списали $110 млн

2024/07/10, 22:37
Азербайджан отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+
Экономика

Азербайджан отстал от своей квоты в рамках ОПЕК+

2024/07/10, 22:21
Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении
Экономика

Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении

2024/07/10, 22:06
Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС
Экономика

Матвиенко: 24 страны стоят в очереди на вступление в БРИКС

2024/07/10, 19:23
Баку и Ташкент обсудили перспективы расширения инвестиций (обновлено)
Экономика

Баку и Ташкент обсудили перспективы расширения инвестиций (обновлено)

2024/07/10, 19:01
Назван основной поставщик нефти в Китай и Индию
Экономика

Назван основной поставщик нефти в Китай и Индию

2024/07/10, 16:48
Состоялось заседание Наблюдательного совета азербайджано-узбекской инвесткомпании
Экономика

Состоялось заседание Наблюдательного совета азербайджано-узбекской инвесткомпании

2024/07/10, 16:34
Инфляция в Азербайджане в I полугодии составила 0,7%
Экономика

Инфляция в Азербайджане в I полугодии составила 0,7%

2024/07/10, 13:38
За полгода Иванишвили разбогател на $700 млн
Экономика

За полгода Иванишвили разбогател на $700 млн

2024/07/09, 23:52