Турция закрыла свое небо для перевозки грузов для Армении

Турция запретила перевозку по своему небу грузов, предназначенных для Армении и Грузии. Их доставляют через Россию. Данную информацию приводят армянские СМИ.
Об этом, помимо прочего, свидетельствуют следующие факты:
В частности, в 2020-м году Турция с 9 сентября запретила транзитные полеты самолетов с регистрацией в Армении через свое небо, но не препятствовала приземлению этих же самолетов на своей территории.
С июля 2020-го года по март 2022-го года правительственный самолет РА также не смог совершить транзитный полет через небо Турции.