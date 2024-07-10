В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван

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ООН выражает надежду, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет продуктивным и окажет положительное влияние на весь регион.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень надеемся, что процесс нормализации [отношений] даст свои плоды. Полагаю, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и урегулирование ряда двусторонних вопросов окажут крайне положительное влияние не только на эти страны, но и на регион в целом», – сказал Дюжаррик, комментируя трехстороннюю встречу Байрамов-Мирзоян-Блинкен в Вашингтоне.