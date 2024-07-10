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Самедов считает Англию фаворитом полуфинала с Нидерландами

Самедов считает Англию фаворитом полуфинала с Нидерландами

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия.

«Думаю, что Англия является фаворитом встречи. Не показывают они яркости на Евро. Но как-то им везет на турнире. Выкарабкивались уже много раз. Как бы англичане вообще не выиграли Евро», – отметил он.

«Как Англия терпит, не поддается панике, вырывает в концовках. По большому счету англичане не заслуживают победы. Но что значит заслужить? Если ты умеешь терпеть, если ты на большом турнире добиваешься результата, доходишь до полуфинала, значит, есть все шансы на чемпионство», — сказал Самедов, слова которого приводит «ВсеПроСпорт».

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