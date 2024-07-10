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В Иране механика засосало в турбину самолета

В Иране механика засосало в турбину самолета

В Иране механик попал в работающий двигатель самолета и не выжил. Об этом сообщило издание Bild.

Абольфазл Амири выполнял плановое техническое обслуживание Boeing 737 иранской внутренней авиакомпании Varesh Airline, который прибыл утром 9 июня из Тегерана в аэропорт Чахбехара на юге страны.

В тот момент правый двигатель самолета работал, а вокруг него была организована зона безопасности. Сотрудник гавани случайно забыл там инструмент, вернулся за ним, и его засосало.

В результате двигатель воздушного судна загорелся, спасательная команда аэропорта быстро прибыла на место происшествия и потушила пожар. Механику выжить не удалось. Проводится расследование инцидента.

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