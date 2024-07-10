Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению

531 Просмотров

Считаю, что Азербайджан и Армения близки к достижению мирного соглашения.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на трехсторонней встрече с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Его слова приводит «Азертадж».

Он отметил, что Азербайджан и Армения проделали важную работу в направлении устойчивых, достойных мирных переговоров, которые создают большие возможности для отношений обеих стран, региона и Соединенных Штатов.

«США вместе с Европейским союзом и другими коллегами поддержали этот процесс. Сегодняшняя встреча – это возможность рассмотреть достигнутый прогресс. Основываясь на всех контактах, включая обсуждения в последние недели, считаю, что стороны близки к достижению мирного соглашения, которое США также решительно поддерживают. Сегодня мы собрались вместе, чтобы обсудить, что США могут сделать для достижения соглашения», – сказал Э.Блинкен.