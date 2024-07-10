Число погибших в ходе протестов в Новой Каледонии достигло 10

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Французские жандармы застрелили представителя коренной народности канаков в Новой Каледонии в ходе перестрелки возле церкви. Таким образом, число погибших в ходе столкновений со стражами порядка с середины мая выросло до 10, передает Agence France-Presse.

Погибшим оказался 38-летний мужчина, который, по информации агентства, был членом семьи канакского чиновника. Прокурор столичного города Нумеи Ив Дюпа заявил, что жандарм, застреливший мужчину, применил табельное оружие в целях самообороны. Утверждалось, что до этого бойцы спецназа GIGN подверглись обстрелу возле церкви Сен-Луи в одноименной коммуне и были вынуждены открыть ответный огонь. Прокуратура начала два расследования: одно – по факту покушения на убийство государственного служащего, второе – по факту применения оружия сотрудником жандармерии, которое повлекло непредумышленное убийство.

В общей сложности 10 человек, включая 2 жандармов, погибли в Новой Каледонии с середины мая, когда на этой заморской территории вспыхнули протесты против реформы избирательной системы, начатой правительством республики. Согласно реформе, помимо коренных народов, правом голоса наделяются и граждане, прожившие в Новой Каледонии более 10 лет. Когда протесты переросли в беспорядки, на остров были командированы дополнительные наряды полиции и жандармерии. В ходе беспорядков местной инфраструктуре и коммерсантам был нанесен ущерб в размере €2,2 млрд.