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Азербайджанские вузы улучшили позиции в европейском рейтинге

Азербайджанские вузы улучшили позиции в европейском рейтинге

Организация QS Quacquarelli Symonds, представляющая ведущие мировые исследования и рейтинговые списки в области высшего образования, объявила рейтинг лучших университетов Европы.

Согласно информации Министерства науки и образования, позиции 7 из 9 университетов Азербайджана, представленных в упомянутом списке, улучшились по сравнению с прошлым годом. Впервые Сумгайытский государственный университет вошел в Рейтинговый список лучших университетов Европы.

Улучшились индикаторы «Академическая репутация» и «Репутация среди работодателей» всех вузов Азербайджана, представленных в рейтинге. Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный экономический университет вошли в список 200 лучших университетов Европы по индикатору «Академическая репутация», а Бакинский государственный университет и Сумгайытский государственный университет вошли в список 100 лучших университетов Европы по индикатору «Соотношение учителей и учеников».

Индикатор «Результаты занятости» является одним из направлений, по которым вузы Азербайджана достигают высоких результатов. По индикатору «Трудоустройство выпускников» первое место в стране занимает Бакинский государственный университет, а по показателю «Репутация среди работодателей» – Азербайджанский государственный экономический университет.

Бакинский государственный университет имеет самый высокий показатель среди университетов Азербайджана по индикатору «Международное научное сотрудничество», который используется при оценке научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений. Университет Хазар входит в число 20 лучших университетов Европы по индикатору «Количество цитирований статей». По показателю «Достижения в области целей устойчивого развития» Азербайджанский государственный экономический университет занимает самую высокую позицию в стране.

Следует отметить, что в Рейтинговом списке лучших университетов Европы Азербайджан представлен самым большим количеством университетов региона Южного Кавказа.

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